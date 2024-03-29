В Тверской области рассказали о программе поддержки школьных инициатив
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
С обустройством пространств для учёбы связано 24 проекта, ещё 19 касается новых зон отдыха, столько же — формирования комфортных условий.
Больше всего проектов (девять) будет реализовано в Твери. Среди активных участников — школы Калининского и Лихославльского округов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в системе столичного образования особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школ и колледжей.