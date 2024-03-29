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В Тверской области рассказали о программе поддержки школьных инициатив

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В Тверской области планируют реализовать 83 проекта по программе поддержки школьных инициатив в 2024 году, что на 26 больше, чем годом ранее.
В Тверской области рассказали о программе поддержки школьных инициатив
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С обустройством пространств для учёбы связано 24 проекта, ещё 19 касается новых зон отдыха, столько же — формирования комфортных условий.

Больше всего проектов (девять) будет реализовано в Твери. Среди активных участников — школы Калининского и Лихославльского округов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в системе столичного образования особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школ и колледжей.

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