В Тверской области рассказали о программе поддержки школьных инициатив

В Тверской области планируют реализовать 83 проекта по программе поддержки школьных инициатив в 2024 году, что на 26 больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С обустройством пространств для учёбы связано 24 проекта, ещё 19 касается новых зон отдыха, столько же — формирования комфортных условий.

Больше всего проектов (девять) будет реализовано в Твери. Среди активных участников — школы Калининского и Лихославльского округов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в системе столичного образования особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школ и колледжей.