Собянин рассказал о столичных проектах по патриотическому воспитанию молодёжи

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в системе столичного образования особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школ и колледжей.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Так, в кадетских классах столицы учатся свыше 28 тыс. школьников. В «Движении первых» участвуют почти 80 тыс. горожан, а в рядах «Юнармии» насчитывается больше 45 тыс. участников.

«Реализуются проекты «Мой героический район», «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны», «Вместе о Победе». Проходят образовательные, культурные и спортивные мероприятия: олимпиады, фестивали, соревнования», — сказано в тексте.

Собянин также отметил, что ученики и педагоги московских школ и колледжей взяли шефство более чем над тысячью воинских захоронений, памятников и обелисков.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.