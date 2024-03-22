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Собянин рассказал о столичных проектах по патриотическому воспитанию молодёжи

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в системе столичного образования особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школ и колледжей.
Собянин рассказал о столичных проектах по патриотическому воспитанию молодёжи
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Так, в кадетских классах столицы учатся свыше 28 тыс. школьников. В «Движении первых» участвуют почти 80 тыс. горожан, а в рядах «Юнармии» насчитывается больше 45 тыс. участников.

«Реализуются проекты «Мой героический район», «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны», «Вместе о Победе». Проходят образовательные, культурные и спортивные мероприятия: олимпиады, фестивали, соревнования», — сказано в тексте.

Собянин также отметил, что ученики и педагоги московских школ и колледжей взяли шефство более чем над тысячью воинских захоронений, памятников и обелисков.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.

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