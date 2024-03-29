Поддержку на работу по патриотическому воспитанию получат семь тверских школ
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Сегодня важно уделить особое внимание воспитательному процессу в школах. Принципиально важно, чтобы данная работа обеспечивала связь между поколениями, чтобы наше общество оставалось сплочённым и единым в защите Отечества, в труде», — заявил Руденя.
В частности, в Андреапольской средней школе №2 создадут школьный Центр патриотического воспитания, а для учеников начальной школы Великооктябрьской СОШ Фировского округа предусмотрена интерактивная панель «Цвета России».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в системе столичного образования особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школ и колледжей.