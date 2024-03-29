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Поддержку на работу по патриотическому воспитанию получат семь тверских школ

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В Тверской области в 2024 году семь школ получат поддержку из регионального бюджета на улучшение материально-технической базы для проведения мероприятий, в том числе патриотической направленности. Соответствующее решение принято на заседании правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
Поддержку на работу по патриотическому воспитанию получат семь тверских школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Сегодня важно уделить особое внимание воспитательному процессу в школах. Принципиально важно, чтобы данная работа обеспечивала связь между поколениями, чтобы наше общество оставалось сплочённым и единым в защите Отечества, в труде», — заявил Руденя.

В частности, в Андреапольской средней школе №2 создадут школьный Центр патриотического воспитания, а для учеников начальной школы Великооктябрьской СОШ Фировского округа предусмотрена интерактивная панель «Цвета России».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в системе столичного образования особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школ и колледжей.

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