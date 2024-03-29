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Диетолог Соломатина призвала взять под контроль продажу острого перца

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Диетолог Елена Соломатина призвала взять под контроль продажу острого перца.

Об этом она сказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее появилась информация, что мужчина из Волгоградской области умер после того, как в течение месяца ел самый острый в мире перец чили «Каролина Рипер».

«С такими продуктами нужно быть очень осторожным, даже с обычным перцем, а тем более такого вида. Наверное, тут надо рассмотреть вопрос о том, чтобы продавать в каких-то только специализированных точках, где будут какие-то предупреждения, чтобы человек знал и не купил «кота в мешке», выдавать по каким-то справкам, вероятно», — сказала Соломатина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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