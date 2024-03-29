Волгоградец умер после месячного поедания перца «Каролина Рипер»

Мужчина из Волгоградской области умер после того, как в течение месяца ел самый острый в мире перец чили «Каролина Рипер». Его друг рассказал РИА Новости, что у скончавшегося и так было ослаблено здоровье.

Агентство сообщает, что речь идёт о жителе города Камышина Юрии Кручинине. 58-летний мужчина купил перец на маркетплейсе и начал регулярно употреблять его в пищу.

«У него было и так ослабленное здоровье — анемия, цирроз печени, но не лечил. Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал. Затем Юрий попал в больницу, а сегодня стало известно, что скончался», — сообщил его друг Олег.

У Кручинина нет близких родственников, но нашёлся племянник, который приедет и поможет похоронить Юрия, рассказал собеседник.

Каких-либо комментариев медицинских работников агентство не приводит.

Как отмечала врач-диетолог Наталья Павлюк, острые продукты могут быть безвредны при отсутствии заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и аллергии на отдельные продукты, однако людям с гастритом, панкреатитом и в некоторых случаях с желчнокаменной болезнью острая пища может навредить.