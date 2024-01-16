Диетолог Павлюк: острые продукты безвредны при отсутствии заболеваний органов ЖКТ

Врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что острые продукты могут быть безвредны при отсутствии заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и аллергии на отдельные продукты.

«Людям с гастритом, панкреатитом и в некоторых случаях с желчнокаменной болезнью острая пища может навредить. Таким категориям граждан надо быть осторожными с острой пищей, потому что могут возникнуть проблемы. Но для абсолютно здорового человека острая пища, как правило, безвредна», — сказала Павлюк в беседе с «Радио 1».

По её словам, специи позволяют улучшить вкус блюда, уменьшая количество соли. Кроме того, чёрный перец с куркумой сокращают общий объём продуктов гликирования.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.