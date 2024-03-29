Бастрыкину доложат о проверке по факту травмирования ребёнка в школе

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту происшествия в школе Свердловской области, во время которого пятиклассник на уроке физкультуры получил перелом нескольких позвонков.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства. Инцидент произошел 16 ноября 2023 года в учебном заведении посёлка Таватуй. Выполняя на уроке физкультуры стойку с перекатом назад, школьник почувствовал боль в шее. После осмотра медиками, ребёнку диагностировали компрессионный неосложнённый перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени. Ранее сообщалось, что в Омской области проводится проверка после ссоры учителя и шестиклассника.