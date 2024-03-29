RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат о проверке по факту травмирования ребёнка в школе

Короткая ссылка
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту происшествия в школе Свердловской области, во время которого пятиклассник на уроке физкультуры получил перелом нескольких позвонков.
Бастрыкину доложат о проверке по факту травмирования ребёнка в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел 16 ноября 2023 года в учебном заведении посёлка Таватуй.

Выполняя на уроке физкультуры стойку с перекатом назад, школьник почувствовал боль в шее.

После осмотра медиками, ребёнку диагностировали компрессионный неосложнённый перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени.

Ранее сообщалось, что в Омской области проводится проверка после ссоры учителя и шестиклассника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить