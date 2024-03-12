В Омской области проводится проверка после ссоры учителя и шестиклассника
- РИА Новости
В сети появились кадры ссоры учителя и ребёнка, на записи слышны крики мужчины и школьника, ударов не видно.
Мальчик плачет и жалуется на боль в ноге, при этом он нецензурно выражается. В ответ учитель делает ему замечание, пытается успокоить.
В полиции сообщили RT, что личности всех участников установлены, проводится проверка.
Как выяснил RT, преподаватель утверждает, что не бил ребёнка, а стащил его со стула на пол.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).