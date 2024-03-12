В Омской области проводится проверка после ссоры учителя и шестиклассника на уроке, сообщили RT в правоохранительных органах.

В сети появились кадры ссоры учителя и ребёнка, на записи слышны крики мужчины и школьника, ударов не видно.

Мальчик плачет и жалуется на боль в ноге, при этом он нецензурно выражается. В ответ учитель делает ему замечание, пытается успокоить.

В полиции сообщили RT, что личности всех участников установлены, проводится проверка.

Как выяснил RT, преподаватель утверждает, что не бил ребёнка, а стащил его со стула на пол.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).