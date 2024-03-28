Путин заявил о колоссальном туристическом потенциале Дальнего Востока
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Об этом он сказал на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
«Дальний Восток — это особое место на планете, очень красивое, интересное, и потенциал колоссальный, просто колоссальный, и потенциал вообще, и туристический в том числе», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что уверен в том, что люди с удовольствием будут ездить в регион.
Ранее Путин заявил, что объём средств на реализацию нацпроекта по туризму на 2025—2030 годы составит не менее 403 млрд рублей.