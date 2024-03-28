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МЧС: мошенники под видом кинологов делали фото на месте теракта в «Крокусе»

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В пресс-службе МЧС России заявили, что группа мошенников под видом кинологов обманным способом проникла в закрытую зону аварийно-спасательных работ на месте теракта в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, чтобы сделать фото.
МЧС: мошенники под видом кинологов делали фото на месте теракта в «Крокусе»
  • AFP

«На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано», — заявили ТАСС в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что для работы в зоне особого риска требуется подтверждённые статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки.

«Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото», — добавили в пресс-службе.

Ранее МЧС России обновило список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в перечне указано 143 человека.

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