МЧС: мошенники под видом кинологов делали фото на месте теракта в «Крокусе»
- AFP
«На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано», — заявили ТАСС в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что для работы в зоне особого риска требуется подтверждённые статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки.
«Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото», — добавили в пресс-службе.
Ранее МЧС России обновило список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в перечне указано 143 человека.