МЧС: мошенники под видом кинологов делали фото на месте теракта в «Крокусе»

В пресс-службе МЧС России заявили, что группа мошенников под видом кинологов обманным способом проникла в закрытую зону аварийно-спасательных работ на месте теракта в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, чтобы сделать фото.

«На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано», — заявили ТАСС в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что для работы в зоне особого риска требуется подтверждённые статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки.

«Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото», — добавили в пресс-службе.

Ранее МЧС России обновило список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в перечне указано 143 человека.