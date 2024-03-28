СК завершил проверку показаний на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

Следователи завершили проверку показаний на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время проверка показаний завершена», — сказал собеседник.

Уточняется, что проверка проводилась пока с одним из фигурантов дела, аналогичная процедура будет проведена со всеми исполнителями теракта.

Ранее в СК России заявили, что в распоряжении ведомства имеются данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.

26 марта директор ФСБ Александр Бортников выразил мнение, что спецслужбы Украины содействовали нападению в Подмосковье. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, отметил он.