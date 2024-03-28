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Суд вынес приговор аспиранту МГУ Мифтахову по делу об оправдании терроризма

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову по делу об оправдании терроризма.
Суд вынес приговор аспиранту МГУ Мифтахову по делу об оправдании терроризма
  • РИА Новости

Как рассказала ТАСС адвокат осуждённого Светлана Сидоркина, его приговорили к четырём годам колонии строгого режима.

«Суд приговорил Мифтахова к четырём годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Согласно приговору, 2 года и 6 месяцев Азат проведёт в тюрьме, а остальную часть — в колонии», — сказала собеседница.

Вместе с этим юрист заявила о намерении обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что Мифтахов был задержан на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела.

18 января 2021 года Головинский районный суд приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года.

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