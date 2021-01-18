Суд в Москве приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к шести годам колонии
- АГН «Москва»
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Как передаёт ТАСС, Мифтахов признан виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия.
«Назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил приговор судья.
Двое других фигурантов — Елена Горбань и Андрей Ейкин — получили четыре и два года условно соответственно.
По версии обвинения, Мифтахов и ещё несколько человек разбили окно в одном из московских офисов ЕР и бросили дымовую шашку.