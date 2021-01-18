Суд в Москве приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к шести годам колонии

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Головинский районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года.
Суд в Москве приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к шести годам колонии
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Как передаёт ТАСС, Мифтахов признан виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«Назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Двое других фигурантов — Елена Горбань и Андрей Ейкин — получили четыре и два года условно соответственно.

По версии обвинения, Мифтахов и ещё несколько человек разбили окно в одном из московских офисов ЕР и бросили дымовую шашку.

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