Суд в Москве приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к шести годам колонии

Головинский районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года.

Как передаёт ТАСС, Мифтахов признан виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«Назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Двое других фигурантов — Елена Горбань и Андрей Ейкин — получили четыре и два года условно соответственно.

По версии обвинения, Мифтахов и ещё несколько человек разбили окно в одном из московских офисов ЕР и бросили дымовую шашку.