Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали у колонии в рамках нового уголовного дела

Бывшего аспиранта МГУ Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

По её словам, Мифтахова задержали при выходе из колонии для доставления в кировское управление ФСБ.

Следователи собираются предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

18 января 2021 года Головинский районный суд приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года.

Он был признан виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия.