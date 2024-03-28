В Ставропольском крае мужчина застрелил жену и дочерей

В Ставропольском крае следователи расследуют трагедию: по имеющимся данным, вечером 27 марта мужчина расстрелял жену и двух маленьких дочерей.

Как сообщает newstracker.ru, в результате происшествия выжить удалось лишь женщине, которая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что мужчина, устроивший стрельбу, также умер. Тела погибших, а также выжившую обнаружил отец женщины, который приехал к ней, так как не смог до неё дозвониться.

Следователями в доме были обнаружены пистолет, стреляные гильзы, в сейфе находились пачки патронов.

Ранее сообщалось, что в Якутске задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины.