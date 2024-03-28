RT в Telegram
Подпишись

В Ставропольском крае мужчина застрелил жену и дочерей

Короткая ссылка
В Ставропольском крае следователи расследуют трагедию: по имеющимся данным, вечером 27 марта мужчина расстрелял жену и двух маленьких дочерей.
В Ставропольском крае мужчина застрелил жену и дочерей
  • РИА Новости

Как сообщает newstracker.ru, в результате происшествия выжить удалось лишь женщине, которая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что мужчина, устроивший стрельбу, также умер. Тела погибших, а также выжившую обнаружил отец женщины, который приехал к ней, так как не смог до неё дозвониться.

Следователями в доме были обнаружены пистолет, стреляные гильзы, в сейфе находились пачки патронов.

Ранее сообщалось, что в Якутске задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить