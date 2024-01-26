В ХМАО проводят проверку по факту убийства 20-летнего жителя

В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту убийства 20-летнего жителя его 17-летним знакомым.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации от регионального СУ СК, инцидент произошёл 25 января 2024 года в одном из гаражей города.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами обязанностей по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, профилактике подростковой преступности», — рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Якутске задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины.