В ХМАО проводят проверку по факту убийства 20-летнего жителя
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации от регионального СУ СК, инцидент произошёл 25 января 2024 года в одном из гаражей города.
Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами обязанностей по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, профилактике подростковой преступности», — рассказали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Якутске задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины.