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В Якутске задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины

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В Якутске сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины после ссоры в клубе.
В Якутске задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МВД России по Якутии.

«В Якутске сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, между подозреваемым и 23-летним мужчиной произошёл конфликт на бытовой почве в местном клубе.

Позже один из участников конфликта приехал домой к подозреваемому вместе со своими знакомыми. На месте инцидента трое участников получили ножевые ранения. 26-летний мужчина скончался в больнице.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве, а также других участников конфликта. 

Ранее в ГУ МВД по Воронежской области заявили о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже.

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