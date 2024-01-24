В Якутске задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МВД России по Якутии.
«В Якутске сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, между подозреваемым и 23-летним мужчиной произошёл конфликт на бытовой почве в местном клубе.
Позже один из участников конфликта приехал домой к подозреваемому вместе со своими знакомыми. На месте инцидента трое участников получили ножевые ранения. 26-летний мужчина скончался в больнице.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве, а также других участников конфликта.
Ранее в ГУ МВД по Воронежской области заявили о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже.