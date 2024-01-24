В Якутске задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины

В Якутске сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины после ссоры в клубе.

Об этом информирует пресс-служба МВД России по Якутии.

«В Якутске сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, между подозреваемым и 23-летним мужчиной произошёл конфликт на бытовой почве в местном клубе.

Позже один из участников конфликта приехал домой к подозреваемому вместе со своими знакомыми. На месте инцидента трое участников получили ножевые ранения. 26-летний мужчина скончался в больнице.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве, а также других участников конфликта.

Ранее в ГУ МВД по Воронежской области заявили о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже.