Полиция заявила о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже

В ГУ МВД по Воронежской области заявили о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями СК установлено местонахождение и задержан обвиняемый в убийстве 17-летней девушки», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Уточняется, что задержанным является 28-летний уроженец Махачкалы.

Отмечается, что полиция с СК продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также ведут сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже возле мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.