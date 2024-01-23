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Полиция заявила о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже

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В ГУ МВД по Воронежской области заявили о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже.
Полиция заявила о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями СК установлено местонахождение и задержан обвиняемый в убийстве 17-летней девушки», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Уточняется, что задержанным является 28-летний уроженец Махачкалы.

Отмечается, что полиция с СК продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также ведут сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже возле мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.

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