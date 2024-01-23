Полиция заявила о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже
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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями СК установлено местонахождение и задержан обвиняемый в убийстве 17-летней девушки», — говорится в сообщении ГУ МВД.
Уточняется, что задержанным является 28-летний уроженец Махачкалы.
Отмечается, что полиция с СК продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также ведут сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее сообщалось, что в Воронеже возле мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.