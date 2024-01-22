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СК: в Воронеже возле мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки

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В Воронеже возле мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти, сообщили в Следственном комитете России по Воронежской области.
СК: в Воронеже возле мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки
  • РИА Новости

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что возле мусорных баков в Воронеже нашли связанное тело 17-летней девушки.

По словам источника издания, тело лежало в сумке-бауле с вещами, оно было связано верёвкой.

«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела девушки около мусорных баков в городе Воронеже», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что дело возбуждено по статье об убийстве.

Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима Дмитрия Хамловского (Чернышова), обвиняемого в убийстве блогера и порноактрисы Анастасии Гришман (Хамловской).

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