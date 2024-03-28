В Госдуме посоветовали владельцам Telegram позаботиться о репутации мессенджера

Зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев посоветовал владельцам Telegram позаботиться о репутации мессенджера.

«Самому Telegram имеет смысл позаботиться о собственной репутации. Поэтому в интересах самого Telegram сейчас нанять большое количество специалистов, которые запрограммируют искусственный интеллект для поиска подобных аккаунтов, сетей, для быстрой возможности их блокировки. То есть не успел какой-нибудь человек с левого аккаунта, зашифрованного с непонятной симкой, непонятно на кого, когда открытой, организовать некий тайный кабинет, секретную комнату, как там она называется, секретный чат. И не успели они хотя бы один раз произнести слово «бомба», «убить» и так далее, моментально должна включаться система блокировки, чат должен просто убиваться, а данные на эти сим-карты отдаваться спецслужбам», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказал мнение, что основателю Telegram Павлу Дурову следует обратить больше внимания на то, что мессенджер становится инструментом в руках террористов.