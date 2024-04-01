В Госдуме предложили проверить законность выданных за последние 10 лет паспортов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проверить соблюдение законных оснований при выдаче паспортов России иностранцам на протяжении последних десяти лет. Копия письма на имя первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

По его словам, есть граждане, которые получают российское гражданство с нарушением миграционного законодательства и в дальнейшем связывают свою жизнь с криминальной средой.

«В целях обеспечения национальной безопасности прошу вас поручить провести полноценную проверку паспортов Российской Федерации, выданных лицам, принятым в гражданство Российской Федерации, за последние десять лет», — говорится в обращении.

Сухарев добавил, что в случае выявления нарушений следует рассмотреть возможность отмены решения по вопросу о принятии лица в гражданство, а также установить и привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к принятию лиц в гражданство и использовавших незаконные схемы и иные методы.

Ранее в управлении МВД России по Москве сообщили, что за год из столицы были депортированы 42 тыс. мигрантов.