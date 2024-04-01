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В Госдуме предложили проверить законность выданных за последние 10 лет паспортов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проверить соблюдение законных оснований при выдаче паспортов России иностранцам на протяжении последних десяти лет. Копия письма на имя первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

По его словам, есть граждане, которые получают российское гражданство с нарушением миграционного законодательства и в дальнейшем связывают свою жизнь с криминальной средой.

«В целях обеспечения национальной безопасности прошу вас поручить провести полноценную проверку паспортов Российской Федерации, выданных лицам, принятым в гражданство Российской Федерации, за последние десять лет», — говорится в обращении.

Сухарев добавил, что в случае выявления нарушений следует рассмотреть возможность отмены решения по вопросу о принятии лица в гражданство, а также установить и привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к принятию лиц в гражданство и использовавших незаконные схемы и иные методы.

Ранее в управлении МВД России по Москве сообщили, что за год из столицы были депортированы 42 тыс. мигрантов

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