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Песков: к информации источников NYT нужно относиться с большой осторожностью

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Кремлю ничего не известно об информации газеты The New York Times о том, что спецслужбы США не передали России полную информацию о готовящемся теракте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: к информации источников NYT нужно относиться с большой осторожностью
  • РИА Новости

«Нет, ничего не известно... Информация The New York Times со ссылкой на источники — это информация, к которой нужно относиться с большой осторожностью в наше время», — сказал представитель Кремля.

Как пишет американская газета, спецслужбы США не поделились с Россией конкретной информацией о риске теракта, потому что боятся раскрыть свои источники и методы разведывательной деятельности.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что информация о подготовке теракта в России, переданная США, носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали.

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