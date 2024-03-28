NYT: США не дали России все разведданные о теракте, чтобы не раскрыть источники

Спецслужбы США не поделились с Россией конкретной информацией о риске теракта, потому что боятся раскрыть свои источники и методы разведывательной деятельности, пишет американская газета The New York Times.

«Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили официальным лицам США поделиться какой-либо информацией о плане (террористов. — RT), кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники и методы их разведки», — пишет издание.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщил, что информация о подготовке теракта в России, переданная США, носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали.