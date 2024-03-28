RT в Telegram
Подпишись

NYT: США не дали России все разведданные о теракте, чтобы не раскрыть источники

Короткая ссылка
Спецслужбы США не поделились с Россией конкретной информацией о риске теракта, потому что боятся раскрыть свои источники и методы разведывательной деятельности, пишет американская газета The New York Times.
NYT: США не дали России все разведданные о теракте, чтобы не раскрыть источники
  • РИА Новости

«Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили официальным лицам США поделиться какой-либо информацией о плане (террористов. — RT), кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники и методы их разведки», — пишет издание.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщил, что информация о подготовке теракта в России, переданная США, носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить