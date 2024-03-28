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Агаларов: в «Крокусе» были заперты лишь двери в служебные помещения

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Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что эвакуационные выходы в «Крокус Сити Холле» работали в штатном режиме после теракта, но люди натыкались на запертые двери для персонала.
Агаларов: в «Крокусе» были заперты лишь двери в служебные помещения
  • РИА Новости

«Люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно, они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери, которые по пожарным нормам железные, закрыты, так как туда допускали только персонал в своё время, по карточкам. Люди в этом ужасе и страхе искали любые пути выхода», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что «Крокус Сити Холл» имеет достаточное количество пожарных выходов.

«И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы — это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования», — заявил Агаларов.

Ранее Эмин Агаларов сообщил, что на сегодняшний день нет окончательного решения, восстанавливать ли «Крокус Сити Холл» после теракта.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» можно было бы построить храм или сквер.

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