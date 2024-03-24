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Депутат Буцкая: восстановление «Крокуса» на месте теракта недопустимо

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Восстановление концертного зала «Крокус Сити Холл» на месте трагедии недопустимо. Такую точку зрения высказала депутат Государственной думы Татьяна Буцкая.

Парламентарий обратила внимание, что в случае реконструкции «Крокуса» на месте трагедии будут проводиться увеселительные мероприятия: концерты, шоу, выступления комиков.

«Невозможно! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», — написала Буцкая в личном Telegram-канале, предложив вместо этого создать на месте теракта мемориал в память о погибших.

Ранее сообщалось, что посол Израиля Симона Гальперин зажгла свечи на мемориале у «Крокуса» в память о жертвах теракта.

О намерении восстановить концертный зал в подмосковном Красногорске 24 марта сообщил холдинг Crocus Group.

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