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Депутат Драпеко предложила построить храм или сквер на месте «Крокуса»

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Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» можно было бы построить храм или сквер.
Депутат Драпеко предложила построить храм или сквер на месте «Крокуса»
  • globallookpress.com

«Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и весёлые программы. Всё-таки такое место траура», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, это всё равно что строить на кладбище увеселительные заведения.

Ранее депутат Татьяна Буцкая заявила, что восстановление концертного зала на месте трагедии недопустимо.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек.

МЧС опубликовало список с именами 68 погибших при теракте в «Крокусе».

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