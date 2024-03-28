RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт поддержал увеличение числа допустимых ошибок во время сдачи на права

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал изменения, касающиеся сдачи экзамена и получения водительского удостоверения, которые вступят в силу 1 апреля. В частности, до семи будет увеличено число допустимых штрафных баллов на практическом экзамене, а также начнёт действовать запрет на сдачу экзамена для людей, лишённых водительских прав.
Автоэксперт поддержал увеличение числа допустимых ошибок во время сдачи на права
  • РИА Новости

Автоэксперт назвал «правильным движением» увеличение числа допустимых ошибок до семи.

«У нас процент сдающих с первого раза слишком низок, и у кандидата в водители появится возможность всё-таки сдать. Реально на безопасность движения это никак не повлияет... Другое дело, что как они сыграют в реальности, мы сможем узнать только после того, как это будет применяться на практике. Потому что любые послабления можно компенсировать строгостью приёма экзаменаторов», — отметил Кадаков.

Комментируя запрет на сдачу экзамена для граждан, лишённых прав ранее, специалист отметил, что прав лишают за «какие-то серьёзные прегрешения».

«Поэтому ты сначала должен отбыть всё наказание, а потом уже должен начинать по-новому учиться или точнее сдавать экзамен на знание (ПДД. — RT). Это правильно», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что новый регламент сдачи экзамена на водительские права вступит в силу 1 апреля следующего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить