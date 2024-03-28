Автоэксперт поддержал увеличение числа допустимых ошибок во время сдачи на права

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал изменения, касающиеся сдачи экзамена и получения водительского удостоверения, которые вступят в силу 1 апреля. В частности, до семи будет увеличено число допустимых штрафных баллов на практическом экзамене, а также начнёт действовать запрет на сдачу экзамена для людей, лишённых водительских прав.

Автоэксперт назвал «правильным движением» увеличение числа допустимых ошибок до семи.

«У нас процент сдающих с первого раза слишком низок, и у кандидата в водители появится возможность всё-таки сдать. Реально на безопасность движения это никак не повлияет... Другое дело, что как они сыграют в реальности, мы сможем узнать только после того, как это будет применяться на практике. Потому что любые послабления можно компенсировать строгостью приёма экзаменаторов», — отметил Кадаков.

Комментируя запрет на сдачу экзамена для граждан, лишённых прав ранее, специалист отметил, что прав лишают за «какие-то серьёзные прегрешения».

«Поэтому ты сначала должен отбыть всё наказание, а потом уже должен начинать по-новому учиться или точнее сдавать экзамен на знание (ПДД. — RT). Это правильно», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что новый регламент сдачи экзамена на водительские права вступит в силу 1 апреля следующего года.