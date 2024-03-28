С 1 апреля для получения водительских прав в России начнут требовать СНИЛС

В России для получения водительских прав с 1 апреля нужно будет предоставлять СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства, в некоторых случаях СНИЛС не будет требоваться, например, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств и члены их семей.

Также СНИЛС потребуется для замены водительского удостоверения.

Новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля 2024 года.