С 1 апреля для получения водительских прав в России начнут требовать СНИЛС
- РИА Новости
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Как отмечает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства, в некоторых случаях СНИЛС не будет требоваться, например, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств и члены их семей.
Также СНИЛС потребуется для замены водительского удостоверения.
Новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля 2024 года.