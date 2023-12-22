МВД: новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу с 1 апреля 2024 года

Новый регламент сдачи экзамена на водительские права вступит в силу с 1 апреля следующего года.

Об этом информирует «МВД МЕДИА».

Как сказано в материале, МВД вносит изменения в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортом и выдаче водительского удостоверения.

Ведомственный приказ вступает в силу одновременно с началом действия федерального закона — с 1 апреля 2024 года.

В сентябре депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил приостанавливать право управления транспортным средством («замораживать» водительское удостоверение), когда у водителя имеется десять и более неоплаченных штрафов.