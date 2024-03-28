Собянин рассказал о комплексе социальных проектов «Москва — добрый город»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе комплекса проектов по социальной поддержке горожан «Москва — добрый город».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что в комплексе проектов состоят такие направления, как «Социальная помощь в больницах» и «Профессии будущего».

Благодаря деятельности этих центров специалисты оказали уже больше 166 тыс. услуг пациентам больниц и организовали 75 образовательных программ для изучения востребованных профессий из различных отраслей.

В 2024 году комплекс проектов «Москва — добрый город» отмечает пятилетний юбилей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей.