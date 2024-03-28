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Депутат — об учреждении награды несовершеннолетним: у нас много маленьких героев

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Полина Полетаева
Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала «шикарной» идею об учреждении госнаграды за героизм для несовершеннолетних.
Депутат — об учреждении награды несовершеннолетним: у нас много маленьких героев
  • РИА Новости

«Как показывает жизнь, у нас очень много детей правильно воспитанных. Это настоящие маленькие герои, уже состоявшиеся личности, которые на главную сторону ставят именно сохранение жизни и помощь другим людям. Мы видим это по «Крокусу», мы видим это по множеству примеров, когда старшеклассники спасают своих одноклассников или младших (детей. — RT) из рек и пожаров. Брат спас сестру буквально от невменяемого человека, который пытался её украсть. Я считаю, это шикарное предложение. Его действительно нужно рассмотреть на самом высоком уровне и реализовать», — заявила Бессараб.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях.

Подробнее — в материале RT.

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