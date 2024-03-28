Суд на Сахалине дал иностранцу шесть лет за организацию экстремистской ячейки
Об этом сообщает управление ФСБ России по региону, передаёт РИА Новости.
«Суд приговорил 34-летнего организатора экстремистской ячейки к шести годам лишения свободы», — заявили в ведомстве.
Также 27-летнему участнику было назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.
Отмечается, что деятельность международной экстремистской религиозной организации была направлена на дискриминацию граждан России по религиозному признаку и поддержание террористических структур.
Также суд в Ростове-на-Дону арестовал участников экстремистской ячейки.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) жёстко пресекать попытки спровоцировать смуту и межнациональные конфликты в России.