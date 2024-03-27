Суд в Ростове-на-Дону арестовал участников экстремистской ячейки

Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу на два месяца участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»*.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что в СИЗО отправили организатора и троих участников ячейки.

Ранее сотрудники региональных отделений ФСБ и ГУ МВД России задержали шесть человек, являющихся членами запрещённой экстремистской организации «Алля-Аят». В группировке они занимались вербовкой новых людей.

* «Алля-Аят» — организация признана экстремистской по решению Верховного суда России от 06.12.2019.