Путин поручил ФСБ жёстко пресекать попытки спровоцировать смуту в России

Российский президент Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) жёстко пресекать попытки спровоцировать смуту и межнациональные конфликты в России.

Об этом глава государства сказал в ходе коллегии спецслужбы.

По словам Путина, ответственные задачи стоят перед подразделениями, обеспечивающими защиту конституционного строя и борющимися с экстремизмом.

«Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жёстко и немедленно пресекаться», — заявил Путин.

Также президент заявил, что страны Запада использовали против России террористические группировки, поощряя их агрессию в отношении страны.

Кроме того, он поручил Федеральной службе безопасности России усилить антитеррористическую работу, отметив, что страна имеет дело с опасным противником.