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Путин поручил ФСБ жёстко пресекать попытки спровоцировать смуту в России

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Российский президент Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) жёстко пресекать попытки спровоцировать смуту и межнациональные конфликты в России. 
Путин поручил ФСБ жёстко пресекать попытки спровоцировать смуту в России
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе коллегии спецслужбы.

По словам Путина, ответственные задачи стоят перед подразделениями, обеспечивающими защиту конституционного строя и борющимися с экстремизмом. 

«Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жёстко и немедленно пресекаться», — заявил Путин.

Также президент заявил, что страны Запада использовали против России террористические группировки, поощряя их агрессию в отношении страны.

Кроме того, он поручил Федеральной службе безопасности России усилить антитеррористическую работу, отметив, что страна имеет дело с опасным противником.

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