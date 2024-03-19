Путин поручил ФСБ усилить антитеррористическую работу, так как противник опасен
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе коллегии спецслужбы.
«Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям», — сказал Путин.
Он обратил внимание на то, что Россия имеет дело с сильным и опасным противником, имеющим в арсенале широкие информационные, технические и финансовые возможности.
Также Путин попросил продолжить последовательную работу по кадровому и техническому укреплению подразделений ФСБ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, Путин заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов не только на суше, но и на море.