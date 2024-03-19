Путин: Россия всегда будет помнить сотрудников ФСБ, погибших во время СВО

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет помнить сотрудников Федеральной службы безопасности, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО).

Об этом он сказал в ходе коллегии спецслужбы.

Он выразил особые слова благодарности тем, кто отвечал за сложнейшие участки работы в Донбассе и Новороссии и решал задачи разведывательного и контрразведывательного характера с риском для жизни.

«Мы, безусловно, всегда будем помнить сотрудников ФСБ, павших при исполнении служебного долга, поддержим их семьи», — сказал Путин.

Также он попросил продолжить последовательную работу по кадровому и техническому укреплению подразделений ФСБ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, Путин заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов не только на суше, но и на море.