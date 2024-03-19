Путин: Россия всегда будет помнить сотрудников ФСБ, погибших во время СВО
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Об этом он сказал в ходе коллегии спецслужбы.
Он выразил особые слова благодарности тем, кто отвечал за сложнейшие участки работы в Донбассе и Новороссии и решал задачи разведывательного и контрразведывательного характера с риском для жизни.
«Мы, безусловно, всегда будем помнить сотрудников ФСБ, павших при исполнении служебного долга, поддержим их семьи», — сказал Путин.
Также он попросил продолжить последовательную работу по кадровому и техническому укреплению подразделений ФСБ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, Путин заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов не только на суше, но и на море.