Путин: нужно наращивать боеготовность погрансил не только на суше, но и на море

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов не только на суше, но и на море.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причём не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», — подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что в первую очередь речь идёт о защите границ Чёрного моря.

Ранее Путин заявил, что все попытки проникновения на территорию России диверсионно-разведывательных банд провалились.