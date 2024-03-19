Путин: нужно наращивать боеготовность погрансил не только на суше, но и на море
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Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причём не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», — подчеркнул российский лидер.
Путин уточнил, что в первую очередь речь идёт о защите границ Чёрного моря.
Ранее Путин заявил, что все попытки проникновения на территорию России диверсионно-разведывательных банд провалились.