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Полиция Новосибирска установила личность рассылавшего призывы к теракту подростка

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Сотрудники ФСБ и МВД Новосибирской области установили личность девочки-подростка, которая рассылала фейковые сообщения в соцсетях и мессенджерах с призывами к теракту.
Полиция Новосибирска установила личность рассылавшего призывы к теракту подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении МВД.

«Установлена несовершеннолетняя жительница города Новосибирска, распространявшая через мессенджеры и социальные сети ложные сведения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что подобного рода сообщения подросток рассылала ради развлечения.

Ранее пресс-служба МВД Нижнего Новгорода сообщила, что правоохранительные органы привлекли к административной ответственности родителей школьницы, которая в оскорбительной форме высказалась о теракте в здании «Крокус Cити Холла».

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