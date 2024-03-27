Полиция Новосибирска установила личность рассылавшего призывы к теракту подростка

Сотрудники ФСБ и МВД Новосибирской области установили личность девочки-подростка, которая рассылала фейковые сообщения в соцсетях и мессенджерах с призывами к теракту.

РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении МВД. «Установлена несовершеннолетняя жительница города Новосибирска, распространявшая через мессенджеры и социальные сети ложные сведения», — говорится в заявлении. Уточняется, что подобного рода сообщения подросток рассылала ради развлечения. Ранее пресс-служба МВД Нижнего Новгорода сообщила, что правоохранительные органы привлекли к административной ответственности родителей школьницы, которая в оскорбительной форме высказалась о теракте в здании «Крокус Cити Холла».