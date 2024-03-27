Полиция Новосибирска установила личность рассылавшего призывы к теракту подростка
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении МВД.
«Установлена несовершеннолетняя жительница города Новосибирска, распространявшая через мессенджеры и социальные сети ложные сведения», — говорится в заявлении.
Уточняется, что подобного рода сообщения подросток рассылала ради развлечения.
Ранее пресс-служба МВД Нижнего Новгорода сообщила, что правоохранительные органы привлекли к административной ответственности родителей школьницы, которая в оскорбительной форме высказалась о теракте в здании «Крокус Cити Холла».