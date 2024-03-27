СК возбудил дело против блогера из Башкирии из-за слов о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело о призывах к терроризму в отношении блогера из Башкирии, снявшего прямые эфиры про теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Стерлитамака по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённое с использованием сети интернет)», — отмечается в заявлении ведомства.

Как указывают следователи, во время своих прямых эфиров на видеохостинге он призывал к осуществлению терактов, а также пренебрежительно высказывался о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье и оскорблял память погибших.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Ранее пресс-служба МВД Нижнего Новгорода сообщила, что правоохранительные органы привлекли к административной ответственности родителей школьницы, которая в оскорбительной форме высказалась о теракте в здании «Крокус Cити Холла».