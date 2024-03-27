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За слова о теракте в «Крокусе» привлекли к ответственности родителей школьницы

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Пресс-служба МВД Нижнего Новгорода сообщила, что правоохранительные органы привлекли к административной ответственности родителей школьницы, которая в оскорбительной форме высказалась о теракте в здании «Крокус Cити Холла» в Подмосковье.
За слова о теракте в «Крокусе» привлекли к ответственности родителей школьницы
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На законного представителя подростка составлен административный материал по статье 5.35. КоАП России за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — отметили в МВД.

Уточняется, что с самой несовершеннолетней девушкой провели профилактическую беседу. 

По данным агентства, причиной принятых мер стал ролик, в котором пьяная девушка-подросток благодарит террористов за то, что из-за теракта в «Крокусе» теперь ей не придётся ехать в Москву «и можно продолжать бухать».

Ранее появилась информация, что жительница Липецкой области в прямом эфире сказала, что жертв теракта в «Крокусе» было мало и надо было «вырезать пол-Москвы». Полиция проводит проверку.

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