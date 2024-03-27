На складе Wildberries в Электростали завершили проверку сотрудников, сообщили в компании.

«Проверка документов в рамках работы правоохранительных органов на складе в Электростали закончена», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Остальные вернулись к выполнению своих обязанностей. Склад продолжил работу в штатном режиме.

Ранее стало известно, что полиция и Росгвардия начали проверку паспортного режима и разрешений на работу в одном из сортировочных центров Wildberries в Электростали.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали 16 мигрантов в подмосковной Электростали, причиной послужило нарушение ими миграционного законодательства.