RT поговорил с мужчиной из «Крокуса», которого ошибочно приняли за силовика

RT поговорил с мужчиной, который находился в концертном зале в синей кофте во время теракта в «Крокусе». В сети разгоняли информацию, что он якобы сотрудник ФСБ, который задерживал террористов. На самом деле на видео — Алексей Дружков, работает в нефтегазовой компании, а о своей «причастности к спецслужбам» узнал от знакомых, нашедших коллаж из его фото и кадра с задержания.

Теперь Алексей хочет опровержения ложных публикаций.

Мужчина также рассказал RT, как выбирался из зала, когда начался теракт. Ему удалось добраться до одного из эвакуационных выходов.

«Мы с третьего на второй этаж съехали по эскалатору... Со второго на первый сначала побежали в сторону центра, выхода, но толпа оттуда обратно развернулась... Видимо, там ожидали, начали стрелять», — сказал Алексей.

Сейчас четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».

Число погибших в результате нападения достигло 140.