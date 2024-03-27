RT поговорил с мужчиной из «Крокуса», которого ошибочно приняли за силовика
- РИА Новости
Теперь Алексей хочет опровержения ложных публикаций.
Мужчина также рассказал RT, как выбирался из зала, когда начался теракт. Ему удалось добраться до одного из эвакуационных выходов.
«Мы с третьего на второй этаж съехали по эскалатору... Со второго на первый сначала побежали в сторону центра, выхода, но толпа оттуда обратно развернулась... Видимо, там ожидали, начали стрелять», — сказал Алексей.
Сейчас четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».
Число погибших в результате нападения достигло 140.