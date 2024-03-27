Песков: поручения Путина направлены на создание отечественной игровой индустрии

Поручения президента России Владимира Путина по производству отечественных приставок и видеоигр нацелены на создание отечественной игровой индустрии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента... И, конечно, это касается не только футбольного симулятора», — сказал он ТАСС.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос начала производства в России игровых приставок — как портативных, так и стационарных. Также будет изучаться вопрос создания операционной и облачной систем доставки игр и программ.

В декабре президент обратил внимание на то, что в России рынок видеоигр оценивается примерно в 177 млрд рублей. Глава государства видит большое будущее у игровой индустрии в стране.