Врач Демьяновская: невылеченный боррелиоз приводит к необратимым осложнениям

Врач Екатерина Демьяновская заявила, что с января по сентябрь 2023 года среди всех клещей, которых принесли на проверку, у 19% был обнаружен боррелиоз.

«На начальных стадиях симптомы болезни Лайма неспецифичны: человек может подумать, что это обычная простуда. У него появляются утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах. Может повышаться температура. Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак», — рассказала она в разговоре с Life.ru.

По её словам, если боррелиоз не обнаружить вовремя и не начать лечение, он может привести к целому ряду необратимых осложнений: поражению суставов, нервной системы, сердца.