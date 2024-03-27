Сотрудники Wildberries после проверки в Электростали возвращаются к работе

В компании Wildberries прокомментировали проверку документов у сотрудников на складе в Электростали.

«Продолжается проверка документов. Занятые после проверки возвращаются к своей деятельности. Продавцы могут перераспределять свои поставки на другие склады, но склад в Электростали по-прежнему работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полиция и Росгвардия начали проверку паспортного режима и разрешений на работу в одном из сортировочных центров Wildberries в Электростали.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали 16 мигрантов в подмосковной Электростали, причиной послужило нарушение ими миграционного законодательства.