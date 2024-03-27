Соцфонд назначил 32 пенсии по потере кормильца родственникам погибших в теракте
Об этом заявил председатель фонда Сергей Чирков.
«Фондом в беззаявительном порядке назначено 32 пенсии по случаю потери кормильца», — цитирует его РИА Новости.
Чирков отметил, что сотрудники фонда ведут приём граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что Сбербанк списывает все кредиты клиентов, погибших от военных действий и терактов.
Также ЦБ России рекомендовал кредиторам списать долги погибших в «Крокусе» заёмщиков.