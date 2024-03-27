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Соцфонд назначил 32 пенсии по потере кормильца родственникам погибших в теракте

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Социальный фонд назначил на данный момент 32 пенсии по случаю потери кормильца после теракта в «Крокус Сити Холле» родственникам погибших.

Об этом заявил председатель фонда Сергей Чирков.

«Фондом в беззаявительном порядке назначено 32 пенсии по случаю потери кормильца», — цитирует его РИА Новости.

Чирков отметил, что сотрудники фонда ведут приём граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что Сбербанк списывает все кредиты клиентов, погибших от военных действий и терактов.

Также ЦБ России рекомендовал кредиторам списать долги погибших в «Крокусе» заёмщиков.

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