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Директор Росгвардии поздравил ведомство с Днём войск национальной гвардии

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Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства с Днём войск национальной гвардии.

Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Росгвардии.

Золотов подчеркнул, что войска правопорядка уже 213 лет надёжно стоят на страже интересов национальной безопасности.

При этом глава ведомства с сожалением отметил, что очередная годовщина образования Росгвардии омрачена трагическими событиями, произошедшими 22 марта в подмосковном Красногорске.

«Не сомневаюсь, что мы отомстим за всякое покушение на нашу страну и её граждан, и личный состав Росгвардии приложит максимум усилий для приближения нашей Победы», — сказал Золотов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником — Днём войск Национальной гвардии.

Также он заявил, что Росгвардия будет делать всё, чтобы оправдать и укрепить доверие общества.

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