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Путин: Росгвардия будет делать всё, чтобы оправдать и укрепить доверие общества

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Росгвардия будет делать всё, чтобы оправдать и укрепить доверие общества.

Об этом он заявил в поздравлении с Днём войск Национальной гвардии.

По словам главы государства, в основе высокого авторитета Росгвардии лежит уважение людей и понимание того, как значима их профессия.

«Уверен, вы и впредь будете делать всё, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества», — сказал Путин.

Ранее Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником.

Также он отметил бесстрашие Росгвардии вблизи зоны боевых действий.

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