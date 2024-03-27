Путин: Росгвардия будет делать всё, чтобы оправдать и укрепить доверие общества

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Росгвардия будет делать всё, чтобы оправдать и укрепить доверие общества.

Об этом он заявил в поздравлении с Днём войск Национальной гвардии.

По словам главы государства, в основе высокого авторитета Росгвардии лежит уважение людей и понимание того, как значима их профессия.

«Уверен, вы и впредь будете делать всё, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества», — сказал Путин.

Ранее Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником.

Также он отметил бесстрашие Росгвардии вблизи зоны боевых действий.