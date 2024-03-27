Путин: Росгвардия будет делать всё, чтобы оправдать и укрепить доверие общества
Об этом он заявил в поздравлении с Днём войск Национальной гвардии.
По словам главы государства, в основе высокого авторитета Росгвардии лежит уважение людей и понимание того, как значима их профессия.
«Уверен, вы и впредь будете делать всё, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества», — сказал Путин.
Ранее Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником.
Также он отметил бесстрашие Росгвардии вблизи зоны боевых действий.