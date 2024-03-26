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Липецкая полиция начала проверку после слов местной жительницы о теракте

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Сотрудники правоохранительных органов Липецкой области начали проверку в связи с высказываниями местной жительницы о теракте в здании подмосковного «Крокус Сити Холла».
Липецкая полиция начала проверку после слов местной жительницы о теракте
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального отделения МВД.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что соответствующий материал зарегистрирован в установленном порядке и полицейскими уже проводятся проверочные мероприятия.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.

Также сообщалось, что в Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе».

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