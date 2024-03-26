Липецкая полиция начала проверку после слов местной жительницы о теракте
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального отделения МВД.
«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что соответствующий материал зарегистрирован в установленном порядке и полицейскими уже проводятся проверочные мероприятия.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.
Также сообщалось, что в Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе».