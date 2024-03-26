В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе»
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в Подмосковье уже произвели первые выплаты тем, кто пострадал в теракте в «Крокус Сити Холле».
- РИА Новости
Как она уточнила в беседе с ТАСС, власти региона произвели выплаты уже 52 людям, которые пострадали в результате трагедии в «Крокусе».
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.
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