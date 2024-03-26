RT в Telegram
Подпишись

В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в Подмосковье уже произвели первые выплаты тем, кто пострадал в теракте в «Крокус Сити Холле».
В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

Как она уточнила в беседе с ТАСС, власти региона произвели выплаты уже 52 людям, которые пострадали в результате трагедии в «Крокусе».

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить