В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в Подмосковье уже произвели первые выплаты тем, кто пострадал в теракте в «Крокус Сити Холле».

Как она уточнила в беседе с ТАСС, власти региона произвели выплаты уже 52 людям, которые пострадали в результате трагедии в «Крокусе».

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.